Cobras exóticas e silvestres são encontradas com estudante em SP

PS Philipe Santos

(crédito: SSP/Divulgação )

Um estudante de 18 anos foi flagrado, nessa terça-feira (22/9), criando cobras exóticas e silvestres ilegalmente em São Paulo. Com ele, a Polícia Civil encontrou duas corns snakes e uma jiboia de quase 2 metros. O jovem responderá por crime ambiental.

As investigações da 2ª Delegacia de Investigações sobre Infrações contra o Meio Ambiente (Diima), do Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania (DPPC), apontam que elas eram mantidas sem as devidas licenças de órgãos ambientais.

Os fatos foram registrados por meio de termo circunstanciado. O estudante foi autuado por crime ambiental e liberado, comprometendo-se a comparecer à Justiça. As serpentes foram encaminhadas ao Centro de Manejo e Conservação de Animais Silvestres de São Paulo.