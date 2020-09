Cidade em Goiás decreta lockdown e faz apelo: 'Só saia em caso de extrema necessidade'

CB Correio Braziliense

(crédito: DOUGLAS MAGNO / AFP)

A Prefeitura de Itajá, em Goiás, decidiu decretar lockdown na cidade por causa do aumento nos casos de coronavírus no município. Desde a quinta-feira, (24/9), estão proibidas todas as atividades comerciais, industriais, serviços públicos e prestação de serviços presenciais. As únicas exceções são as farmácias, supermercados e postos de gasolina, que devem funcionar com 50% na capacidade de pessoas no ambiente.

Com cerca de 5 mil habitantes, Itajá teve um aumento de 30 casos confirmados de covid-19 na última semana. Três moradores da cidade morreram vítimas da doença, segundo a Secretaria Municipal de Saúde.

No decreto, a prefeitura determinou que ficam absolutamente suspensos eventos públicos e privados de qualquer natureza, visitas a pacientes internados no Hospital Municipal de Itajá, uso de espaços públicos, como parques e praças, atividades religiosas, entre outros.

A aglomeração de pessoas em qualquer ponto da cidade, incluindo em ruas ou calçadas, fica proibida durante o período estabelecido pelo decreto. A medida deve durar por 10 dias.

Goiás

De acordo com o último dado da Secretaria Estadual de Saúde, divulgado na quinta-feira (24/9), Goiás tem 195.601 casos de covid-19 e 4.356 mortes. A taxa de letalidade do vírus em Goiás, calculada com base na quantidade de contaminados e de mortes, está em 2,23%.