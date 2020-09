Bombeiros acham fragmento de corpo que pode ser de desaparecido de Brumadinho

GR Gabriel Ronan/ Estado de Minas

O Corpo de Bombeiros encontrou um fragmento de corpo sob a lama de Brumadinho, na Grande BH, na tarde desta terça-feira (29). De acordo com a corporação, há grande chances de que seja de um dos 11 desaparecidos da tragédia com a barragem da Mina do Córrego do Feijão.

"O corpo foi encontrado na região conhecida como Esperança 2. O local fica aproximadamente 2,4 quilômetros da barragem que se rompeu em 25 de janeiro de 2019", afirmou o major Josias Soares de Freitas Júnior.

No mesmo local, a corporação encontrou uma caminhonete que estava sumida desde a tragédia. O achado aconteceu no dia 1º de setembro.

Na ocasião, os militares disseram que um dos desaparecidos estava próximo à caminhonete no dia da catástrofe, conforme estudos da corporação. Porém, não é possível afirmar ainda que o fragmento encontrado nesta terça é dessa pessoa.

“Embora haja uma grande possibilidade de ser uma nova identificação, tendo em vista o grau de integridade do segmento, os números só serão atualizados após a confirmação oficial do resultado pericial da Polícia Civil”, informou os bombeiros.

Um total de 59 militares e 128 máquinas estão empenhados na operação nesta terça. Os trabalhos, que foram interrompidos durante parte da pandemia da COVID-19, alcançaram seu 614º dia.

Além dos 11 desaparecidos, a tragédia com a barragem administrada pela Vale deixou 259 mortos.