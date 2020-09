Resgate de animais no Pantanal é reforçado

BL Bruna Lima

Grad reúne vários profissionais voluntários, que usarão a estrutura da Marinha para atuar no resgate aos animais - (crédito: Ministério da Defesa)

Em meio aos incêndios no Pantanal mato-grossense, animais silvestres do bioma que sofrem com a pior seca dos últimos 50 anos contarão com apoio da força-tarefa que combate o fogo na região para conseguirem sobreviver. O Grupo de Resgate de Animais em Desastres (Grad), formado por voluntários cujo objetivo é o de preservar a vida da fauna em desastres naturais, atuará em conjunto com o 6º Distrito Naval, unidade da Marinha sediada em Ladário (MS).

"O Grad já estava atuando na região, só que existe uma restrição muito grande de material e logística para fazer essa distribuição. Por isso, passamos a trabalhar em conjunto", explicou o almirante Sérgio Guida, responsável pelo 6° DN. Durante dois meses de operação, o Grupo já disponibilizou 78 pontos de alimentação dos animais ao longo da rodovia. Com a ampliação, serão acrescidos dez pontos em regiões paralelas à via, em uma distância de 10 a 20 quilômetros do eixo principal.

Equipe de regaste

O trabalho mobiliza quatro médicos veterinários, três bombeiros civis, sete auxiliares médicos veterinários, três camionetes, além de medicamentos e equipamentos médicos veterinários.

"Com o uso de uma aeronave, essa quantidade de pontos e a localização foi estendida. Essa nova distribuição precisava ser feita em pontos mais distantes para poder facilitar e permitir a continuidade da diversidade genética dos animais, garantindo a vida também daqueles que estão mais afastados. É um reforço para que a fauna possa enfrentar esse período de seca, até que a natureza retome a temporada de chuvas e os incêndios cessem", detalhou o almirante.

Além disso, viaturas e equipes do Corpo de Bombeiros do Mato Grosso e das Forças Armadas também serão empregadas, ao longo da Rodovia Transpantaneira, do trecho de Porto Jofre a Pixaim (MT). Embarcações da Marinha atuarão nas margens do Rio Cuiabá, fornecendo água e alimentos, a fim de contribuir para a sobrevivência das espécies ameaçadas.