Motorista do "barraco do Leblon" denuncia arquiteta à polícia

PS Philipe Santos

(crédito: Reprodução)

O engenheiro de produção Wilton Vacari Filho, motorista do conversível envolvido na confusão que ficou conhecida como "barraco do Leblon", no Rio de Janeiro, registrou um boletim de ocorrência, no início da tarde desta quarta-feira (30/9), contra a arquiteta Aline Cristina Araújo Silva, de 37 anos, por causa de insinuações que estariam “ofendendo a honra dele”.

Ao Correio, o advogado de Vacari, Claudio Dalledone Júnior, informou que o objetivo é "cessar as insinuações” da arquiteta ao dizer que o homem e as duas mulheres que estavam no veículo estariam atentando contra o pudor, usando drogas ou coisas parecidas. “Na verdade, ele foi vítima”, afirma o defensor. A reportagem tenta contato com a defesa da arquiteta, mas não obteve retorno até o momento.

O caso foi registrado na Delegacia do Leblon. O advogado também informou que vai ser reunir com o escritório para decidir quais outras medidas são cabíveis para cessar com os ataques em redes sociais. “As pessoas que estavam naquele carro estavam dentro da legalidade, não estavam cometendo nenhuma ilicitude. Aquela senhora quis agir como uma oficial da moral e fazendo isso com as próprias mãos”, alega.

Na ocorrência ao qual o Correio teve acesso, são citadas supostas falas de Aline quando se pronunciou em rede social sobre o caso. "Se verbalizam ofensas como: "fazendo preliminares dentro do carro", "fazendo filme pornô ao ar livre" e "aquele homem, coitado, teve que contratar duas mulheres para mostrar que é alguém", diz trecho da denúncia à polícia.

Relembre o caso

A briga no Leblon foi um dos assuntos mais comentados no Twitter no último fim de semana. Além de Vacari, a empresária Scheila Danielle Gmack Santiago, de 30 anos, estava no carro e teve a parte de cima do biquíni arrancada depois de dar um tapa na arquiteta.

Após saírem de uma festa em uma lancha, na noite de sexta-feira (25/9), Scheila e os amigos Priscilla Dornelles e Wilton Vacari decidiram passear pelo Leblon em um carro conversível. O carro foi parar em frente a um restaurante. Em uma das mesas do lado de fora, estava Aline, que diz ter se incomodado com o comportamento do grupo no carro.

"Elas se beijavam, botavam o peito para fora. O motorista beijava as duas e a barriga delas até quase as partes íntimas. Joguei água no impulso, revoltada com aquilo”, contou nas redes sociais. O vídeo que viralizou mostra o momento em que Aline arremessa duas garrafas de água na direção do carro e acerta Scheila nas costas.

Indignada com a atitude da arquiteta, Scheila foi até Aline, na mesa do restaurante, e deu dois tapas no rosto dela. Em seguida, virou-se para ir embora e, no caminho até o carro, foi seguida por um homem que estava na mesa com a arquiteta. Sem conseguir alcançá-la, o homem puxou a parte de cima do biquíni de Scheila, que foi embora com os seios de fora.