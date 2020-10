Por pouco! Duas apostas de Brasília quase levaram a Mega-Sena deste sábado

RN Ronayre Nunes

A Mega-Sena acumulou mais uma vez. Ninguém acertou as seis dezenas sorteadas, na noite do último sábado (3/10), no concurso 2305. A expectativa da Caixa é de que o prêmio fique em R$ 100 milhões no próximo sorteio, nesta quarta-feira (7/10).



Dois moradores do Distrito Federal passaram perto de levar a bolada de quase R$ 90 milhões. Eles acertaram cinco números e levaram R$ 48.190,50, cada. Um dos jogos foi feito na Casa Lotérica Banco da Sorte (em Samambaia Norte) e foi uma aposta simples. A outra aposta foi feita por canais eletrônicos e era um bolão de nove cotas.

Em todo o país, 124 pessoas acertaram cinco números e levaram os R$ 48.190,50. Outros 9.225 apostadores em todo o Brasil marcaram quatro dezenas e levaram R$ 925,37, cada.