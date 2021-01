"Questão de soberania", diz Rosso sobre produção própria da Sputnik V no Brasil

BL Bruna Lima

(crédito: Rogério Rosso/Divulgação)

O Brasil já tem produção própria da Sputnik V e poderá ofertar doses, a depender da liberação da agência regulatória, em fevereiro. É o que afirma Rogério Rosso, diretor de Negócios da União Química, detentora da transferência tecnológica da vacina russa e, no momento, única empresa brasileira a fabricar o Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA) no país. "É uma questão de soberania", defende Rosso quanto à incorporação da vacina.



Isso porque a produção em solo territorial significa depender menos de que os laboratórios internacionais disponibilizem a importação do IFA, como está acontecendo atualmente. "A produção da vacina no Brasil é a autonomia que o país precisa para não depender do mercado internacional", completa Rosso ao Correio.

Chefe do Fundo Russo de Investimento Direto (RDIF), Kirill Dmitriev reiterou a afirmação nesta quinta-feira (21/1), que aposta na resolução das pendências para aprovação do uso da vacina no Brasil nas próximas semanas. A União Química se reúne, mais tarde, com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para tratar do tema.

10 milhões de doses

A ideia é conseguir autorização para importação de 10 milhões de doses prontas da Sputnik V. "O que queremos hoje, da Anvisa, é a aprovação emergencial para trazer 10 milhões de doses prontas da Rússia, a fim de atender rapidamente o mercado brasileiro diante dessa falta de vacina", afirma Rosso.

Segundo o diretor e ex-deputado, a importação auxiliaria no atendimento imediato à demanda brasileira, até que o imunizante fabricado em território nacional fique pronto. "Um produto biológico demora algumas semanas para poder gerar a vacina. Pelas regras regulatórias, precisamos de um tempo. Imaginamos que é uma escala industrial para meados de fevereiro", estima Rosso.

O foco da União Química, agora, é conseguir as liberações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para permitir o uso da vacina no Brasil, tal como ocorre com a CoronaVac e com a vacina de Oxford/ AstraZeneca. Ambas as iniciativas também incluem transferência tecnológica, mas, por enquanto, os processos não foram incorporados, fazendo com que o Instituto Butantan, responsável pela CoronaVac, e a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), parceira da AstraZeneca, ainda dependam da importação do IFA para somente envasar e fracionar no Brasil.