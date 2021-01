Militares aparecem com máscaras desenhadas digitalmente em site do Exército

CS Carinne Souza*

(crédito: Reprodução)

A página oficial do Centro de Avaliações do Exército retirou do ar uma publicação com diversas fotos de militares em um treinamento de Suporte Básico de Vida no Trauma. O que chama a atenção nas imagens que circulam nas redes sociais, contudo, é que a maioria dos militares está sem proteção facial. Mas para disfarçar, "máscaras" foram desenhadas em um programa de manipulação de imagens nada bem feito.

Exército com máscaras feitas no Photoshop (foto: Divulgação)

O texto da postagem, feita em 17 de novembro de 2020, informava que as atividades tinham acontecido no Centro de Medicina Operativa da Marinha (CMOpM) e contaram com a participação de seis instrutores da Marinha do Brasil e de 16 alunos, sendo um oficial, um cabo e 14 soldados do CAEx.

*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro