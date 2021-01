Anvisa alerta sobre desperdício da CoronaVac, distribuída, também, em frascos multidoses

BL Bruna Lima

(crédito: NELSON ALMEIDA)

Com o objetivo de evitar erros nas aplicações das vacinas contra a covid-19, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) emitiu um alerta sobre a administração da CoronaVac, que, atualmente, circula em duas apresentações diferentes: em frascos contendo uma dose ou 10 doses.

As primeiras seis milhões de unidades distribuídas pelos estados e municípios vieram prontas da China, contendo a quantidade exata de imunizante a ser aplicada por frasco. No entanto, as 4,8 milhões de vacinas envasadas pelo Instituto Butantan no Brasil são multidoses, sendo necessário separar apenas 0,5 ml para cada injeção.

Por isso, cabe aos profissionais responsáveis pela aplicação observar o correto volume aspirado para a seringa. A Anvisa também alerta que "todas as doses devem ser utilizadas num prazo de até oito horas após a abertura do frasco multidose, mantido em condições assépticas e sob temperatura entre +2°C e +8°C", de forma a conservar o produto e manter as propriedades.

Sem desperdício

Apesar de conter em cada ampola produzida pelo Butantan o suficiente para aplicar a vacina em dez pessoas, o diretor do instituto, Dimas Covas, afirmou, em coletiva dessa terça-feira (26/1), que, se não houver desperdício, é possível oferecer duas doses extras, já que há o referente a 0,62 ml por dose, quantidade superior aos 0,5 ml indicados. "Se houver uma grande observação de quem aplica a vacina, retirar com muito cuidado, muita precisão e não desperdiçar, teremos a possibilidade de, em um frasco que foi destinado a 10 vacinas, na realidade imunizarmos 12 pessoas", disse. Segundo o Butantan, o conteúdo extra é uma medida determinada pelas boas práticas de fabricação.