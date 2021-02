B Natália Bosco*

Após receber 23 pacientes com covid-19 vindos de Manaus (AM), o Piauí registrou o primeiro caso da nova variante do vírus. A Secretaria de Estado de Saúde do Piauí (Sesapi), a Fundação Municipal de Saúde, a Superintendência do Ministério da Saúde no Piauí, o Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí (UFPI) e o Laboratório Central do Piauí (Lacen) confirmaram, na noite desta terça-feira (2/2), que um dos 23 pacientes transferidos para Teresina, capital do estado, apresenta a nova variante do novo coronavírus.



Ao fazer a confirmação do caso, a Sesapi também explicou que o paciente já não transmitia mais a doença quando chegou a Teresina, uma vez que apresentou uma forma leve da covid-19 e estava há mais de 15 dias do início dos sintomas da infecção. “Foram mantidos todos os procedimentos médicos de isolamento e proteção das equipes de saúde, bem como foram realizados testes na equipe que o atendeu, e não foi registrada nenhuma infecção e nem transmissão a terceiros”. A secretaria também informou que o paciente já teve alta médica e retornou à Manaus.



Batizada de P.1, a variante do vírus foi reconhecida pela primeira vez no Amazonas. A Secretaria de Estado de Saúde comunicou que esta variação do vírus é o que vem causando o maior número de casos hoje no estado amazoense. “Ela é uma nova linhagem do vírus. Os pesquisadores suspeitam que essa variante tem uma capacidade replicativa e de transmissão maior”, explicou.



Teresina recebeu pacientes de Manaus após o colapso no sistema de saúde do Amazonas. Além da falta de oxigênio, o estado amazonense também passou a registrar, em janeiro, um número recorde de internações por covid-19.

Em 15 de janeiro, a capital do Piauí havia recebido nove pacientes de Manaus. Após isso, em 25 de janeiro, a cidade acolheu mais 14 pacientes amazonenses. Ao todo, 17 pacientes já se recuperaram da doença.



