Bolsonaro lamenta morte da mãe de Luciano Hang: "Que Deus conforte a família"

IS Ingrid Soares

(crédito: Reprodução/Instagram)

O presidente Jair Bolsonaro lamentou, na noite desta quinta-feira (4/02), durante transmissão de live a morte da mãe de Luciano Hang, dono da rede de lojas Havan. Regina Modesti Hang, de 82 anos faleceu em decorrência de complicações causadas pela covid-19.

"Uma notícia triste aqui: faleceu no dia de hoje a senhora Regina Hang, mãe do empresário Luciano Hang, das lojas Havan. Lamentamos e pedimos a Deus que conforte aí o Luciano e sua família e amigos por este momento de muita tristeza que se abateu sobre a sua família com o passamento da sua senhora, Regina Hang", disse.



No fim de dezembro, Regina deu entrada num hospital da rede Prevent Sênior, em São Paulo, já com 95% dos pulmões afetados, e estava internada desde então. O empresário, a mulher, Andrea, e os três filhos também se contaminaram com a covid-19 em janeiro.