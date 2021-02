Polícia prende comerciante que prometeu churrasco a 'quem matar Doria'

MC Mariana Costa/ Estado de Minas*

Um homem de 40 anos, que não teve a identidade revelada, foi preso nesta quinta-feira (4/2), depois de prometer um ano de churrasco grátis para quem matasse o governador de São Paulo, João Doria (PSDB). Ele é dono de uma churrascaria na Vila Mariana, Zona Sul da capital paulista.

A autoridade policial solicitou também a apreensão do quadro em que a mensagem estava escrita e ficava na porta do estabelecimento. O objeto foi encaminhado ao Juizado Especial Criminal.

Doria é alvo de críticas dos comerciantes desde que decretou a primeira quarentena no estado, em 24 de março de 2020. A desaprovação dos donos de bares e restaurantes se intensificou, quando o governador estabeleceu um regime híbrido de funcionamento dos locais nas fases do Plano São Paulo de retomada econômica.





Mudança de regras

No dia 25 de janeiro deste ano, a fase laranja – a segunda mais restritiva – passou a prevalecer no horário das 6h às 20h no estado. Das 20h às 6h e em todo fim de semana, o comércio passou a ser regido pela fase vermelha, a mais restritiva.

Porém, nessa quarta-feira (3/2), o governo suspendeu a medida e, a partir de sábado (6/2), as regiões poderão operar todos os dias, de acordo com a fase em que estão.

A mudança no funcionamento do comércio aos finais de semana se deu após empresários desrespeitarem as restrições da fase vermelha no primeiro final de semana de implantação.

Além disso, algumas cidades do interior que estão na fase mais restritiva ignoraram as medidas estabelecidas pelo governo do estado e implantaram regras próprias.



