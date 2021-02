CoronaVac: 100 milhões de doses serão entregues ao governo federal até setembro

BL Bruna Lima ME Maria Eduarda Cardim

(crédito: AFP/Adem Altan )

O Instituto Butantan informou nesta quarta-feira (3/2) que entregou ao Ministério da Saúde o cronograma de entrega de mais 54 milhões de doses da CoronaVac, solicitação feita pela pasta para assinar o acordo de compra dessas vacinas. Segundo o diretor do Butantan, Dimas Covas, as unidades serão entregues entre abril e setembro. Com isso, as 100 milhões de doses adquiridas pelo governo federal estarão nas mãos do Ministério da Saúde até setembro.

“As solicitações foram atendidas ontem (2/2). Foi ofertado ao Ministério (da Saúde) um cronograma da entrega de vacinas, desses 54 milhões, que deve começar em abril e se estender até setembro deste ano”, disse Dimas Covas ao Correio.

Outra demanda feita pelo governo federal foi o registro da vacina junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). No ofício em que confirmou a intenção de compra, a pasta pede antecipação do processo até o fim de fevereiro.

Sem cravar uma data, Covas voltou a destacar que o pedido será feito simultaneamente com a China. "A Sinovac está na fase final de submissão do registro na agência chinesa. Quando isso acontecer, imediatamente a mesma documentação vai entrar aqui na nossa Anvisa. Será simultâneo. Isso deve acontecer muito brevemente".

Por enquanto, a distribuição das doses pelo Programa Nacional de Imunização (PNI) segue as regras da autorização de uso emergencial das vacinas, com restrição do grupo que recebe as aplicações e assinatura de um termo de consentimento. Das 46 milhões de doses previstas para serem entregues até abril, o Butantan já liberou 8,7 milhões.

O contrato entre o Ministério da Saúde e o Instituto Butantan que prevê a compra de mais 54 milhões de doses da vacina CoronaVac está em vias de finalização e, de acordo com o governo federal, "a previsão é que a assinatura seja até o fim desta semana".

Insumos

Com a chegada de mais 5,4 mil litros de litros do Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA), nesta quarta-feira (3/2), uma nova remessa de vacinas começará a ser entregue em 23 de fevereiro. Incluindo mais 5,6 mil litros de IFA previstos para entrega em 10 de fevereiro, a estimativa é de que o Butantan tenha capacidade de liberar 600 mil doses por dia.