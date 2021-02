Butantan vai entregar mais 1,1 milhão de doses da CoronaVac nesta sexta-feira

ST Sarah Teófilo BL Bruna Lima

(crédito: AFP / Nelson ALMEIDA)

O Instituto Butantan vai entregar nesta sexta-feira (5/2) mais 1,1 milhão de doses da vacina contra a covid-19 CoronaVac, da farmacêutica chinesa Sinovac em parceria com o instituto paulista. Do total, 248 mil unidades ficarão para vacinar a população do estado de São Paulo. Incluindo a nova remessa, terão sido entregues 9,8 milhões de doses da CoronaVac ao Ministério da Saúde nesta primeira etapa, que prevê 46 milhões de unidades até abril.

Até 31 de janeiro, como determinava o cronograma estabelecido em contrato, o instituto entregou ao ministério 8,7 milhões de vacinas. Destas, a pasta federal só confirmou o repasse aos estados de aproximadamente 7 milhões. Somando a nova remessa prometida pelo Butantan ao que ainda está em posse do governo federal, haverá aproximadamente 1,8 milhão de doses a serem repassadas.

Diretor do Butantan, Dimas Covas afirmou que a previsão é liberar 600 mil doses por dia a partir de 23 de fevereiro, com os insumos importados da China que estão chegando ao Brasil, contando 5,6 mil litros de IFA (Ingrediente Farmacêutico Ativo), confirmado para entrega em 10 de fevereiro.

Para completar o acordo de oferta de 46 milhões de unidades até abril, faltarão 12 mil litros do insumo. Segundo Covas, a previsão é que sejam entregues em dois lotes: um de 8 mil litros e o outro de 4 mil litros. Não há, ainda, autorização da China para exportar esses insumos.

Depois de cumprir com a primeira etapa do acordo com o Ministério da Saúde, o instituto passará a atuar na entrega de 54 milhões de unidades, com previsão de finalização em julho. Os insumos para estas doses devem começar a chegar em março, segundo Covas.