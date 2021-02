Butantan distribui mais 1,2 milhão de doses da CoronaVac ao Ministério da Saúde

BL Bruna Lima ME Maria Eduarda Cardim

(crédito: Governo do Estado de São Paulo/Divulgação)

O Instituto Butantan entrega nesta terça-feira (23/2) 1,2 milhão de doses da vacina CoronaVac, produzida pelo instituto paulista em parceria com a Sinovac, ao Ministério da Saúde. A entrega ocorre enquanto algumas capitais do país já interromperam a vacinação contra a covid-19 pela falta de imunizantes disponíveis.

Até o momento, o Butantan entregou ao governo federal 11 milhões de doses da vacina contra a covid-19. A pasta da Saúde tem um contrato com o instituto paulista para a aquisição de 100 milhões de doses do imunizante. Todo o quantitativo será entregue até o final de agosto.

“O Instituto Butantan hoje lidera a distribuição de vacinas no país. O Brasil vai receber, até 30 de abril, 46 milhões de doses da vacina e, até 30 de agosto, mais 54 milhões de doses da vacina do Butantan. Até 30 de agosto, nós teremos entregue 100 milhões de doses da vacina do Butantan”, destacou o governador de São Paulo, João Doria.

Outras entregas

Além da entrega de hoje, nesta quarta-feira (24) serão entregues mais 900 mil frascos da vacina e nos próximos dias de fevereiro (25, 26 e 28) ainda estão previstas liberações de 600 mil doses diárias. Ou seja, no mês de fevereiro o Butantan terá entregue 5 milhões de doses da vacina, já que a pasta já entregou 1,1 milhão de doses em 5 de fevereiro e entregará 3,9 milhões até o fim do mês, no próximo domingo.

O quantitativo, no entanto, fica abaixo do estimado no contrato a ser entregue no mês de fevereiro. Segundo acordo firmado entre Ministério da Saúde e o Butantan seriam entregues 9,3 milhões de doses da CoronaVac. O instituto informou que houve impossibilidade de atender o cronograma em razão dos atrasos de importação do ingrediente farmacêutico ativo (IFA).