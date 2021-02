Covid-19: Estoque de vacina começa a acabar em postos de saúde do DF

JM Jéssica Moura

O número de doses que devem chegar ao DF nesta terça é menor do que as 100 mil esperadas - (crédito: ED ALVES)

O estoque de vacina contra a covid-19 começou a acabar nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do Distrito Federal. Na manhã nesta segunda-feira (22/2), alguns pontos de vacinação já anunciaram o fim das doses. No posto de saúde da 612 Sul, por exemplo, havia apenas 10 imunizações disponíveis, mas elas acabaram logo no início do dia.

Servidores da unidade informaram que mais doses foram pedidas, mas que ainda não há previsão do horário de entrega. Eles relataram que, na última sexta-feira (19/2), por volta das 11h30, já havia acabado a vacina. A reposição chegou apenas mais tarde.

No posto do Lucio Costa, a situação é parecida. Apesar de ser um ponto de vacinação, até às 10h de hoje, não havia doses disponíveis. No entanto, não há filas ou pessoas aguardando pelos imunizantes. As entregas de vacinas são feitas diariamente, mas ainda não há previsão para a chegada de novas.

De acordo com servidores da unidade, desde a semana passada a vacinação está suspensa pela falta de vacina. Nos últimos dias, todos os servidores da unidade receberam a dose de reforço e, desde 11 de fevereiro, acabaram os imunizantes para os idosos.

À espera

O Governo do Distrito Federal (GDF) informou que aguarda a chegada de uma nova remessa de vacinas, que será repassada pelo Ministério da Saúde. A expectativa é que as doses sejam entregues nesta terça-feira (23/2). Contudo, ainda não há definição de quantas chegarão: o que se sabe é que o lote será inferior às 100 mil doses esperadas pela pasta.

Por ora, a rede de saúde conta com estoque suficiente para mais um dia e meio de imunização do público prioritário, tanto para a primeira quanto para a segunda dose.