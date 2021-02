Em vídeo, acusado de assassinar gamer ri do crime: "Realmente a matei"

LC Lis Cappi

(crédito: Reprodução)

Guilherme Costa, 18 anos, acusado pelo assassinato de Ingrid Bueno, compartilhou um vídeo em um aplicativo de mensagem em que ri e confessa ter esfaqueado a jovem, pouco tempo após o crime. "Vocês estão achando que é montagem, tinta, mas não é. Eu realmente matei ela", disse, em tom irônico.

Ingrid Bueno, conhecida como "Sol", era uma gamer de 19 anos. Ela foi morta a facadas na tarde de segunda-feira (22/2), na casa de Guilherme, em Pirituba, São Paulo. Os dois haviam se conhecido há pouco mais de um mês, pela internet.

O vídeo foi compartilhado pelo próprio jovem. Ele também se entregou à polícia e confessou ter cometido o crime. Em depoimento, afirmou ter premeditado a ação e disse ter consciência do ato.

Sargento Camargo, vice-prefeito do município de Paulínia, também em São Paulo, compartilhou dois vídeos do suspeito. O primeiro, que ele mesmo publicou e foi apagado do aplicativo de mensagens, e um segundo de quando o suspeito se entregou à polícia. Na ocasião, Guilherme ri do crime, e diz saber da gravidade do ato.

Mata menina e confessa na rede social, chegando a publicar ela morta, mundo completamente perdido! Na data de ontem,... Publicado por Sargento Camargo em Terça-feira, 23 de fevereiro de 2021

O assassinato

A jovem Ingrid Bueno foi assassinada a facadas pelo rapaz de 18 anos que conheceu na internet. Os dois eram jogadores de Call of Duty: Mobile, um jogo de tiros pelo celular, e teriam se conhecido há pouco mais de um mês.

O crime ocorreu em Pirituba, Zona Norte de São Paulo. Ingrid foi encontrada caída no chão na casa do suspeito. A polícia e o Corpo de Bombeiros chegaram a ir ao local, mas a jovem estava sem vida.

Segundo o boletim de ocorrência, Ingrid levou facadas no corpo e pescoço, e havia vestígios de tentativa de decapitação. O corpo da jovem foi encontrado pelo irmão de Guilherme. A família não soube informar se os dois tinham um caso.