Tragédia: Homem mata os pais e tenta matar a irmã em Águas Claras

AB Adriana Bernardes JM Jéssica Moura

(crédito: Ed Alves/ CB/ DAPress )

Em Águas Claras um homem esfaqueou os pais até a morte e tentou matar a irmã. O crime aconteceu por volta das 10h30 desta quarta-feira (24/2), num edifício da Rua 19 Sul. A Polícia Militar foi chamada para atender a uma denúncia de violência doméstica e, quando chegou ao local, o casal já estava morto. A filha do casal foi levada ao hospital, onde está internada e estável.

Os policiais militares acionados encontraram o homem apontado como o autor na cena do crime. Ele tinha cortes nas mãos e foi levado pelo Serviço Móvel de Urgência (Samu) ao hospital. No momento da abordagem, o possível autor estava deitado, e não teve reação. A Polícia Militar isolou a área e os agentes da 21ª Delegacia de Polícia (Taguatinga) estão no local colhendo os vestígios do crime.

Segundo o encarregado do prédio, Felipe Silva, uma moradora que estava no elevador ouviu os gritos vindos do corredor do segundo andar e chamou os funcionários do edifício.

A mãe do autor estava ferida no corredor do prédio, enquanto o pai dele estava ensanguentado dentro do apartamento. A irmã foi socorrida pelo próprio marido, que a levou ao hospital. Eles fugiram pelas escadas.

Segundo os militares, o homem tem 39 anos e morava sozinho. Segundo a família, ele tem esquizofrenia. Os pais dele moravam em Goiânia e foram chamados depois que ele teve um surto nesta terça-feira (23/2). Os funcionários do prédio informaram que na terça, ele saiu do edifício e foi em direção à Avenida Araucárias, se jogando na frente dos carros. Ele foi contido por profissionais do Samu. Foi depois disso que a família foi chamada para vir a cidade ver o estado de saúde dele.

Também em Águas Claras

Em julho do ano passado, outro crime chocou os moradores de Águas Claras. Um cirurgião dentista matou a namorada, que era enfermeira, e tirou a própria vida em seguida. Os policiais militares que atenderam a ocorrência descreveram o local do crime como “uma cena de terror”.