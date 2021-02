Postura de Bolsonaro sobre covid é certeza de colapso no longo prazo, diz Maia

AE Agência Estado

(crédito: Reprodução/TV Câmara )

O ex-presidente da Câmara Rodrigo Maia (DEM-RJ) voltou a criticar o presidente da República, Jair Bolsonaro, pela postura do chefe do Planalto na crise de covid-19. Para Maia, há "certeza de colapso" no longo prazo diante do comportamento de Bolsonaro.

"Onde houver consenso, Bolsonaro estará fora. Vacina salva vidas? Bolsonaro ataca. Máscara previne? Ele tripudia. Isolamento evita o contágio? Bolsonaro vai pra rua. SUS colapsado? Bolsonaro debocha", escreveu o ex-presidente da Câmara no Twitter.

E acrescentou: "No curto prazo pode até funcionar para ele manter a base de radicais unida. No longo, é certeza de colapso."

