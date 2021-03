Começam as apostas para a Dupla de Páscoa; prêmio é de R$ 30 milhões

RN Ronayre Nunes

(crédito: Minervino Junior/CB/D.A Press)

É oficial! Começaram nesta segunda-feira (1º/3) as apostas para a Dupla Sena Especial de Páscoa, ou a Dupla de Páscoa. Esta será a primeira modalidade (e concurso) especial do ano e tem previsão de prêmio na casa dos R$ 30 milhões.



Os apostadores têm mais de um mês para tentar a sorte: o sorteio da Dupla de Páscoa ocorrerá em 3 de abril, às 20h. Quem quiser pode apostar até esta data em todas as loterias do país até as 19h (lembrando que no Distrito Federal, as casas lotéricas seguem sendo exceção ao lockdown). Também é possível apostar on-line e no aplicativo da Caixa.

Informação importante: a Dupla da Páscoa não acumula. Se não houver ganhadores na faixa principal, o prêmio será dividido entre os acertadores da quina do primeiro sorteio, ou da quadra, e assim sucessivamente (são dois sorteios por concurso e ganha quem acertar três, quatro, cinco ou seis números no primeiro e/ou segundo sorteios).

Ano passado, a modalidade especial pagou R$ 30,8 milhões. Quem acertou os seis números e levou o prêmio foi um bilhete da cidade de Blumenau, em Santa Catarina. Lembrando que a aposta simples da Dupla-Sena para seis números custa R$ 2,50.

Bolão

Além das apostas individuais, também é possível apostar por meio de bolões. Para isso, basta formar um grupo, escolher os números, marcar a quantidade de cotas e fazer a aposta em qualquer uma das lotéricas do país. Ao ser registrada no sistema, a aposta gera um recibo de cota para cada participante, que pode resgatar a sua parte do prêmio individualmente.

Os bolões têm valor mínimo de R$ 10 e cada cota deve ser de pelo menos R$ 2,50, sendo possível realizar um bolão de no mínimo duas e no máximo 50 cotas.

O apostador também pode adquirir cotas de bolões organizados pelas lotéricas. Basta solicitar ao atendente a quantidade de cotas que deseja e guardar o recibo para conferir a aposta no dia do sorteio. Nesse caso, poderá ser cobrada uma tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota, a critério da lotérica.

*Com informações da Agência Brasil