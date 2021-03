Brasil receberá 9,1 milhões de doses do Covax Facility até maio

ME Maria Eduarda Cardim

(crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil)

A Organização Mundial da Saúde (OMS) divulgou nesta terça-feira (2/3) a lista final da quantidade de vacinas do consórcio internacional Covax Facility que cada país participante irá receber até maio. O Brasil, que ainda tem um ritmo lento de vacinação contra a covid-19, receberá 9,1 milhões de doses da Covishield, conhecida popularmente como a vacina de Oxford/AstraZeneca.

A lista final traz a informação de que o país deve receber 9.122.400 doses até maio, mas não detalha quando começarão as entregas. Segundo a publicação oficial da Aliança Gavi, a lista de entrega das doses “será atualizada até o final da semana” para fornecer os cronogramas de fornecimento dessas vacinas, “divididos em fevereiro/março e abril/maio”.

“Esses cronogramas dependem de uma variedade de fatores, incluindo requisitos regulatórios nacionais, disponibilidade de suprimento e cumprimento de outros critérios, como implantação nacional validada e planos de vacinação dos países participantes, acordos de indenização e responsabilidade e autorizações de exportação e importação”, diz o documento.

Anteriormente, em uma previsão de distribuição provisória, a OMS e a Aliança Gavi, que coordena o Covax, informaram que o país receberia 10,7 milhões de doses no primeiro semestre deste ano. O acordo do Brasil com o Covax prevê fornecimento de 42,5 milhões de doses ao longo de 2021, já que, quando aderiu à aliança, em setembro de 2020, o Brasil optou por contratar uma quantidade de vacinas para imunizar o equivalente a 10% da população, proporção mínima proposta pelo mecanismo.



Ao todo, 237 milhões de doses da Covishield serão distribuídas a 142 países participantes do Covax. Na segunda-feira (1º), Gana e Costa do Marfim se tornaram os primeiros países a começar a campanha de vacinação com doses oferecidas pelo mecanismo Covax ao dar início a imunização de trabalhadores de saúde contra a covid-19.