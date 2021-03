R$ 899 mil! Bolão da Asa Sul acerta os 15 números da Lotofácil desta quarta

RN Ronayre Nunes

(crédito: Reprodução/Google Streets)

O sorteio da Lotofácil desta quarta-feira (3/3) deu uma verdadeira bolada para uma aposta do Distrito Federal. O concurso 2171 sorteou os números 01-04-09-10-11-13-15-17-18-19-21-22-23-24-25. O próximo sorteio da modalidade já é nesta quinta-feira (4/3), com um prêmio previsto de R$ 1,5 milhões.



No sorteio desta quarta, a Lotofácil estava acumulada em R$ 7 milhões e teve os 15 números acertados por sete apostas: a do DF, uma da Bahia, uma de Goiás, três do Mato Grosso e outra de São Paulo.

Na capital, a aposta foi feita na Casa Lotérica Pit Stop Loterias, localizada no Setor de Rádio e TV Sul, na Asa Sul. O bilhete foi um bolão de duas cotas e 17 números. O valor exato que a aposta levou foi de R$ 899.910,20.

A modalidade segue a maré de sorte na capital. Esse foi o terceiro ganhador no DF em três semanas seguidas.

Segundo a Caixa, em todo o país, além dos sete ganhadores, outras 667 apostas acertaram 14 números e levaram R$ R$ 1.035,12.