Culto religioso provoca aglomeração em escola de samba no Rio

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução/YouTube)

Um evento religioso provocou grande aglomeração na noite desta quarta-feira (3/3) no Rio de Janeiro. A Igreja Pentencostal Tempo de Milagres (IPTM) reuniu um grande número de fiéis, sem qualquer distanciamento social, na quadra da escola de samba da Grande Rio, em Duque de Caxias.

Imagens do evento foram divulgadas pela própria igreja em suas redes sociais. Pelo vídeo, é possível ver que alguns participantes do culto estavam sem máscara e sem distanciamento. O evento teve uma duração de pelo menos três horas. Veja o vídeo compartilhado pela igreja:

Em nota enviada ao Correio, a prefeitura de Duque de Caxias disse que não sabia da realização de culto na escola de samba, e que tanto a igreja quanto a Grande Rio serão notificadas por não terem cumprido os protocolos de segurança do município.

A prefeitura também apontou que eventos religiosos estão autorizados, mas que precisam cumprir regras de prevenção à covid-19, que são o distanciamento social, limitação de público em até 50% no espaço físico e o uso de máscaras.

A escola de samba da Grande Rio também foi contactada, mas não respondeu até a publicação desta reportagem. O espaço segue aberto para manifestações.

O pastor da igreja, Leonardo Salle, afirmou ao portal UOL que a igreja pretende manter a continuidade dos cultos, e que os fiéis foram orientados a ir ao evento de máscara e levando o próprio álcool em gel.

Coronavírus no Rio de Janeiro

O estado do Rio de Janeiro registra 587.800 casos de infecção pelo novo coronavírus. Desses, 33.362 vieram a óbito. Segundo o último painel coronavírus da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, o estado estava com 1.894 casos confirmados da doença. Nas últimas 24h, 104 óbitos foram registrados.

Na capital, a prefeitura do Rio de Janeiro decretou restrição de circulação de pessoas e no funcionamento do comércio para a próxima semana. A partir desta sexta-feira (5/3), estará proibida a permanência de pessoas na rua das 23h às 5h, assim como eventos, festas, atividades comerciais em orlas de praia, funcionamento de boates e feiras.