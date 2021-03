Governo entregará doses da CoronaVac aos estados semanalmente em março

ME Maria Eduarda Cardim

(crédito: Carl de Souza/AFP - 6/2/21)

O Ministério da Saúde receberá durante todo o mês de março 22,7 milhões de doses da CoronaVac, imunizante produzido pelo Instituto Butantan no Brasil. As entregas, que começaram na última quarta-feira (3/3) com o repasse de 900 mil vacinas, serão feitas duas vezes na semana durante o mês.



Com isso, o governo federal decidiu também repassar as doses aos estados semanalmente ao longo de março. A primeira transferência será feita na próxima semana, quando 2,6 milhões de vacinas serão enviadas aos estados brasileiros.



“Por conta das entregas semanais, a distribuição das vacinas do laboratório (Butantan) também será feita pelo Ministério da Saúde a cada semana ao longo de março, de acordo com o real quantitativo de doses entregues à pasta”, disse o ministério, em nota.



A pasta também informou que espera receber mais 3,8 milhões de doses da vacina Covishield, produzida pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) no Brasil, na segunda quinzena de março. A quantidade é menor do que a prevista pelo ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, em fevereiro.



Em cronograma apresentado em reunião com governadores, Pazuello informou que a Fiocruz entregaria 4 milhões de doses prontas trazidas da Índia, mais 12,9 milhões de doses produzidas no Brasil com a matéria-prima importada, ainda em março. O novo cronograma, obtido pelo Correio nesta quinta-feira (4), indica, entretanto, que a Fiocruz só entregará 3,8 milhões de doses produzidas no país.

No total, o novo documento indica que o governo federal terá este mês 37,4 milhões de vacinas disponíveis, o equivalente a 81% do previsto anteriormente.

Confira o cronograma de entregas semanais previsto pelo Butantan ao Ministério da Saúde:

3/3 – 900 mil (entregue)

8/3 – 1,7 milhões

10/3 – 1,2 milhões

15/3 – 3,3 milhões

17/3 – 2 milhões

22/3 – 3 milhões

24/3 – 2,2 milhões

29/3 – 6 milhões

31/3 – 2,4 milhões