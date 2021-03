Covid-19: Brasil registra novo recorde de mortes nesta terça-feira (9/3)

CS Carinne Souza*

(crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press )

Em mais um recorde, o Brasil registrou nas últimas 24 horas, 1.972 mortes por covid-19. A tragédia vista pelos quatro cantos do país parece estar longe do fim, com um óbito sendo registrado a cada 43 segundos. De acordo com o Conselho Nacional dos Secretários de Saúde, 70.764 novos casos da doença foram registrados nesta terça-feira (9/3).

No acumulado, o Brasil já contabiliza 11.122.429 de casos positivos e 268.370 mortes em decorrência do novo coronavírus. A média móvel de óbitos segue em elevação e chega a 1.573 nesta terça. O resultado leva em consideração os números dos últimos sete dias.

O último recorde de mortes decorrentes da covid-19 no país havia sido na semana passada. De acordo com o Ministério da Saúde, 1.910 pessoas foram vítimas da doença na quarta-feira (3). Naquele dia também se chegou ao recorde de casos confirmados em 24 horas, com 71.704 resultados positivos para o novo coronavírus.