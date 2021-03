Nova variante do coronavírus é descoberta por cientistas no Brasil

CS Carinne Souza*

(crédito: Handout/AFP - 27/11/20)

Cientistas brasileiros descobriram mais uma variante da covid-19 no país. De acordo com pesquisadores do Laboratório Nacional de Computação Científica (LNCC), a N9, como é chamada, circula pelo país desde agosto e se espalhou por quase todos os estados do país, especialmente no Nordeste. O Centro-Oeste, porém, ainda não relatou contágios pela nova cepa.

A N9 pode ser imune à vacina e mais difícil de diagnosticar que as variantes P.1 e P.2. Além disso, a nova mutação também mostrou maior grau de transmissão. Os responsáveis pela identificação ressaltam a urgência de vacinar a população e disseram que a descoberta não é algo surpreendente. A mutação havia aparecido em uma pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) que estimava a aparição entre junho e setembro.

Apesar de preocupante, a N9 foi encontrada em apenas 3% das amostras que foram analisadas. Os pesquisadores sequenciaram e analisaram, entre 1º de dezembro e 15 de fevereiro deste ano, 195 genomas, de pacientes que receberam resultado positivo para a covid-19. As amostras foram coletadas de 39 municípios do Rio de Janeiro, Amazonas, Bahia, Paraíba e Rio Grande do Norte.