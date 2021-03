Com novas cepas em circulação no DF, Ibaneis não descarta medidas mais duras

AC Ana Clara Avendaño*

A confirmação da circulação das quatro variantes da covid-19 encontradas em pacientes do DF ocorreu na última sexta-feira (6/3), afirmou o secretário da Casa Civil, Gustavo Rocha, em coletiva de imprensa realizada nesta quarta-feira (10/3). As amostras foram analisadas pelo Laboratório Central da Secretaria de Saúde (Lacen-DF) e, em nota técnica, a Secretaria de Saúde informou quais são as novas cepas do vírus encontradas: P1, P2, B.1.1.28, B.1.1.143.

De acordo com Petrus Sanchez, chefe de Assistência à Saúde do DF, anteriormente, a presença de variantes estava verificada apenas nas mediações da capital: Valparaíso de Goiás e Luziânia. “Imagino que pelo comportamento da doença, o aumento da transmissão, que as variantes estão disseminadas em território nacional. Temos que entender este contexto e esta nova forma de atuar da doença”, frisa Sanchez.

Com a situação alarmante da pandemia no DF, o Executivo local pode vir a aplicar outras restrições para conter os avanços do vírus. “Não está no plano, mas ele (o governador Ibaneis Rocha) não descarta medidas mais duras, caso a pandemia não diminua e a consciência das pessoas não mude”, explicou Gustavo Rocha.

O boletim epidemiológico mais recente divulgado pela SES-DF indica que foram notificados no 309.547 casos confirmados de covid-19 no DF, 1.008 casos novos em relação ao dia anterior. Do total de casos notificados, 288.137 estão recuperados e 5.002 morreram. A taxa de transmissão está em 1,28 — 100 pessoas infectadas transmitem a doença para outras 128. Este indicador precisa permanecer abaixo de 1 para que a pandemia não avance. Foram contabilizadas 23 mortes pelo coronavírus.

* Estagiária sob supervisão de Mariana Niederauer