Brasil registra novo recorde de mortes em 24 horas: 2.340

VN Vicente Nunes

(crédito: AFP / TARSO SARRAF)

O Brasil voltou a bater recorde no número de mortes provocadas pela covid-19. Segundo o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), 2.340 foram perdidas nas últimas 24 horas, um novo recorde. O país está batendo recordes de mortes há 21 dias consecutivos. Esse número assustador coincide com o primeiro dia do médico Marcelo Queiroga como ministro da Saúde.

No entender de especialistas, o quadro ainda vai piorar muito, sobretudo por causa do atraso no processo de vacinação. Em seu primeiro pronunciamento como ministro, nesta terça-feira (16/3), ele defendeu a ciência como aliada para combater "essa doença miserável" e pediu à população que use máscaras e lave as mãos para se evitar medidas mais duras, que levem ao fechamento da economia.

Com esse novo recorde, o Brasil se mantém como país onde mais se registra mortes diárias pela covid-19 no mundo. Pelas projeções do Ministério da Saúde, é possível que, nos próximos dias, o país registre mais de 3 mil casos fatais por dia. O mais assustador, dizem os especialistas, é que está aumentando muito o número de mortes nas filas de espera dos hospitais. Está faltando leitos em unidades de tratamento intensivo (UTIs) e profissionais capacitados para o atendimento.

A boa notícia, ainda que tarde, veio da presidente da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), Nísia Trindade. Ela informou, durante videoconferência com representantes da Câmara dos Deputados, que o cronograma de entrega de vacinas pela fundação ao Programa Nacional de Imunização, do Ministério da Saúde, prevê 3,8 milhões de doses de imunizantes da Oxford/AstraZeneca em março, cerca de 21 milhões em abril, 26,8 milhões em maio, 27,4 milhões em junho e 21,2 milhões em julho.