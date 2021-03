Covid-19: governo distribui mais 5 milhões de vacinas e recomenda uso completo na 1ª dose

AF Augusto Fernandes

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O Ministério da Saúde divulgou, neste sábado (20/3), que enviará mais 5 milhões de doses de vacinas contra a covid-19 às 27 unidades da Federação e pediu aos estados que todas elas sejam aplicadas como primeira dose. Até aqui, a pasta orientava que metade das doses disponibilizadas pelo governo federal fossem reservadas para a aplicação em segunda dose, a fim de garantir o ciclo completo de vacinação.

A nova diretriz do ministério foi divulgada em um informe técnico da pasta. Segundo a Saúde, a mudança é necessária por conta da ascensão dos casos de covid-19 no Brasil e a importância de promover a aceleração da vacinação e a redução dos casos graves da enfermidade no país.

De acordo com a pasta, os imunizantes para atender à segunda dose do esquema vacinal serão disponibilizados "em tempo oportuno". O ministério ainda anunciou que vai manter reuniões semanais com representantes do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems) para "a reavaliação continuada da estratégia de distribuição das vacinas".

"Todas as reuniões semanais para pactuação ocorrerão com a participação do Laboratório Butantan, objetivando a confirmação das entregas e a garantia da disponibilidade da D2 (segunda dose) para complementação do esquema em período definido em bula (4 semanas entre doses)", informou a Saúde.

Outra recomendação do ministério é para que as doses restantes de lotes de vacinas entregues pelo governo federal anteriormente sejam aplicados agora em pessoas que já receberam a primeira dose, a fim de completar os esquemas iniciais de vacinação.

"Em relação ao esquema de vacinação orientado é esperado que os estados tenham aplicado aproximadamente 85% do total de doses distribuídas (descontadas 5% de perda operacional), bem como tenham as doses D2 das Etapas 5-B, 6 e 7 armazenadas em estoque para o cumprimento do esquema completo."

Este será o nono lote de vacinas contra o novo coronavírus entregue pelo governo federal aos estados. Serão 1.051.750 doses da Covishield, vacina desenvolvida pela farmacêutica AstraZeneca e a Universidade de Oxford, e 3.999.620 da CoronaVac, produzida pela farmacêutica Sinovac em parceria com o Instituto Butantan. A Saúde espera atender cerca de 4,8 milhões de brasileiros com a nova remessa de vacinas.

Covax Facility

Está previsto para chegar neste domingo (21), no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, a primeira leva de vacinas adquiridas pelo governo federal por meio do consórcio global Covax Facility.

Neste primeiro lote, o Brasil vai receber 1.022.400 de doses do imunizante Covishield, fabricado na Coreia do Sul. Mais 1,9 milhão de doses devem chegar ao país até o final do mês de março.

As doses chegam ao país por meio do Fundo Rotatório da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas). O cronograma inicial, sujeito a alterações, prevê 2,9 milhões de doses em março e outras 6,1 milhões até maio, ampliando ainda mais o acesso dos brasileiros à imunização. O acordo do Brasil com a aliança global de vacinas prevê 42,5 milhões de doses para 2021.