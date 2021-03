Polícia Federal prende cúpula do PCC no Mato Grosso do Sul

RS Renato Souza

(crédito: divulgação/PF)

Uma operação da Polícia Federal, em parceria com a Secretaria Nacional Antidrogas do Paraguai, prendeu 16 pessoas acusadas de integrar a cúpula do Primeiro Comando Capital (PCC) em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. De acordo com a PF, as prisões ocorreram nessa terça-feira (23/3), durante a operação Fronteira Segura.

A operação tem como objetivo desarticular o PCC na região. A facção atua no tráfico internacional de armas de fogo na fronteira entre o Brasil e o Paraguai. "No transcorrer das investigações descobriu-se que apesar de terem sofrido perdas significativas, em razão da deflagração da Operação Exílio, a facção criminosa estava se reestruturando para continuar a desempenhar sua influência", informou a PF.

Entre os presos, de acordo com a corporação, está um homem conhecido como “Bebezão”, que é apontado como um dos líderes da facção criminosa e que "possui mandado de prisão desde 06/02/2021 em consequência de investigações sobre tráfico de armas e drogas no âmbito da Operação Empossados, um desdobramento da Operação Exílio".

Além das reclusões, no local foram apreendidos fuzis e munição usada em armas de grosso calibre.