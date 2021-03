Ministério da Saúde muda sistema de notificação e mortes de SP despencam

BL Bruna Lima ME Maria Eduarda Cardim

(crédito: AFP/Nelson ALMEIDA)

Uma mudança na maneira de inserir novos casos e mortes de covid-19 no sistema nacional de registros deve causar uma diminuição na atualização do balanço desta quarta-feira (24/3). Segundo o secretário de Saúde de São Paulo, Jean Gorinchteyn, o Ministério da Saúde passou a exigir novos dados e não houve um aviso prévio, o que causou uma subnotificação expressiva.



"Burocratizar, sem avisar, fez com que nós não tivéssemos aportado, por grande parte dos municípios do país, o número real de óbitos", disse Gorinchteyn, explicando a diferença brusca de mortes registradas de um dia para o outro, no estado. Enquanto na terça (23), foram registradas 1.021 mortes, na quarta (24) o número caiu para 281.



A alteração, como explicou o secretário, se deu especialmente no incremento de dados necessários para fazer a notificação, como o número do CPF e do cartão SUS. "Desta maneira, tivemos 24,3% de queda no número de óbitos, em relação aos números de ontem, o que chamou bastante atenção por ser uma queda tão pronunciada e não esperada para este momento", completou.

No entanto, Gorinchteyn também atribuiu o recorde de atualização diária de fatalidades do estado aos atrasos em fazer os registros de mortes durante o fim de semana. Em nota, o governo de SP informou que os números de terça-feira (23), incluem "dados cumulativos deste final de semana, considerando que houve média de 94 cadastros por dia entre domingo (21) e segunda (22)".

O Correio questionou o Ministério da Saúde sobre o motivo desta mudança, bem como se, de fato, não houve anúncio prévio aos estados e municípios. A pasta não respondeu à demanda até a última atualização desta reportagem.