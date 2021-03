R$ 162 milhões! Ganhador da Mega da Virada tem cinco dias para pegar prêmio

RN Ronayre Nunes

(crédito: Mufid Majnun/Unsplash)

Contagem regressiva para que ganhador dos R$ 162.625.108,22 de um dos acertadores da Mega da Virada retire o prêmio na Caixa Econômica Federal. O prazo chega ao fim na próxima quarta-feira (31/3), exatos 90 dias após o sorteio.



Importante lembrar que, caso o ganhador não se apresente, o prêmio vai para o Fundo de Financiamento do Ensino Superior (FIES).

Maior bolada da história

Com as dezenas 17-20-22-35-41-42, o concurso 2330 sorteado na virada do ano de 2020 para 2021 sorteou o maior prêmio da história das loterias da Caixa: R$ 352,2 milhões! Duas apostas acertaram as seis dezenas e dividiram o prêmio, o “sumido” de São Paulo e outro de Aracaju (SE) — que já sacou a bolada. Importante lembrar que, deste total, R$ 342 mil foram parar nas mãos de moradores do Distrito Federal que acertaram cinco dezenas.

E por falar em marca histórica, as loterias Caixa estão na crista da onda. 2020 quebrou o recorde de arrecadação do banco com loterias: no total, foram R$ 17,1 bilhões em arrecadações com apostas no último ano.

O número quebrou o recorde anterior, de 2019, que teve uma arrecadação de R$ 16,7 bilhões. Foi um aumento de 2,35% nas vendas de bilhetes.

E esse dinheiro todo vai para onde? Segundo a Caixa, R$ 5,9 bilhões foram para pagar prêmios de acertadores (em mais de 300,8 milhões de apostas premiadas) e outros R$ 8,05 bilhões para o que a empresa chama de "áreas prioritárias", como saúde, educação, segurança, esporte, entre outras.

Tanto o valor pago em prêmios quanto a quantia repassada para áreas prioritárias também foram valores recordes na história da empresa.

A Mega-Sena foi a modalidade que mais arrecadou. Só da "Verdinha" veio R$ 6,9 bilhões em apostas, cerca de R$ 40,4% do total das loterias. Em segundo lugar ficou a Lotofácil, que arrecadou R$ 5,2 bilhões. Por fim, fecha o top 3 das loterias a Quina, com valor arrecadado de mais R$ 3 bilhões.