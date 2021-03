Brasil registra mais 1,6 mil óbitos por covid-19 em 24 horas e 44,3 mil casos

ST Sarah Teófilo

(crédito: AFP / Michael DANTAS)

O Brasil registrou neste domingo (28/3) 1.656 mortes por covid-19 em 24 horas e 44.326 novos casos, segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde compilados junto às secretarias estaduais de Saúde. Esta foi a maior quantidade de mortes registradas em um domingo desde o início da pandemia. No último sábado (27), foram registrados 3.438 óbitos pela doença, tendo sido também a maior quantidade observada em 24 horas em um sábado.

O número total de mortos pela doença agora chega a 312,2 mil. Além disso, foram registrados 44,3 mil novos casos da doença em 24 horas, com o total de 12,5 milhões de registros.

O Brasil passa pelo pior momento da pandemia, com um crescimento diário de casos e mortes pela covid-19, já tendo ultrapassado 3 mil óbitos diários. Na última sexta-feira (26), o país voltou a bater recorde, com 3.650 mortes em 24 horas.

A última semana epidemiológica (do dia 21 de março até este sábado) terminou com 17.798 óbitos, a mais letal durante toda a pandemia. Este número tem aumentado semanalmente, há seis semanas. O estado que registrou a maior quantidade de óbitos em 24 horas foi Minas Gerais, com 321, ficando atrás até de São Paulo, que registrou 244. SP continua sendo o estado com a maior quantidade de óbitos e casos acumulados, chegando a 2,4 milhões de casos e 71,9 pessoas mortas.