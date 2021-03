Dois pacientes morrem no interior de São Paulo por falta de kit intubação

CB Correio Braziliense

(crédito: FEDERICO PARRA / AFP)

Dois pacientes internados com covid-19 morreram, no último domingo (27/3), por falta do chamado "kit intubação", no interior de São Paulo. A informação foi confirmada pela prefeitura de Lençóis Paulista (SP). O conjunto é formado por medicamentos e insumos para intubar pacientes graves, como analgésicos, sedativos e relaxantes musculares. As vítimas foram uma mulher de 46 anos e um homem de 41.

Nesta segunda-feira (29/3), a prefeitura conseguiu uma liminar na Justiça que obriga o estado a fornecer os medicamentos para intubação e a transferência de pacientes. O Departamento Regional de Saúde de Bauru disse que remanejou ampolas para o Hospital Nossa Senhora da Piedade e que está preparado para transferir pacientes se for preciso.

Em uma transmissão ao vivo pelo Facebook, o prefeito Anderson Prado de Lima (DEM) pediu para a população colaborar e não sair de casa. "A situação é séria e depende de você que está aí deste lado, fazendo sua parte e cobrando seus amigos e familiares. É muito fácil a gente se colocar como intelectual de rede social e médico de Wikipédia e não fazer a nossa parte", afirmou. A cidade acumula 8.179 casos de covid-19 e 100 mortes.