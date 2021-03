Após 14 filhos com nomes começados em 'R', família ganha primeira menina

CB Correio Braziliense

(crédito: arquivo pessoal )

A família "erre", como é conhecida no interior da Bahia, acaba de ganhar a primeira integrante feminina, depois de 15 "tentativas". O casal Irineu Cruz e Jucicleide Silva, de Conceição do Coité, a cerca de 200 Km de Salvador, tiveram 14 filhos homens, todos com nomes iniciados com a letra "R" e agora nasceu uma menina.

Os nomes dos filhos são uma homenagem a ex-jogadores de futebol. O primeiro veio há 25 anos. A última, acaba de completar seis meses de vida. O casal tinha acordado que o pai escolheria o nome dos meninos e a mãe das meninas. Só agora, Jucicleide teve a chance de escolher um nome para a filha e ela seguiu a tradição, registrando-a como Raiane Maiara. A pequena completou o time que já conta com Ronaldo, Robson, Reinan, Rauan, Rubens, Rivaldo, Ruan, Ramon, Rincon, Riquelme, Ramires, Railson, Rafael e Rodrigo.

"Eu falei que se fosse menino, eu ia ser muito feliz. Quando fiz a ultrassom, que deu menina, aí fiquei mais feliz ainda, porque menino já tive 14 e com a vinda de uma menina, minha felicidade completou", disse Jucicleide em entrevista ao G1 BA.

O pai também comemorou a chegada da mais nova integrante da família. "Raiane Maiara. Promessa tem que ser cumprida. Os homens, eu que colocava [o nome] e menina era ela, então foi ela que escolheu. Ela botou com 'R' também para acompanhar o lote, que são todos com 'R' e, graças a Deus, ela escolheu com 'R'. A alegria do Brasil e do mundo", afirmou.