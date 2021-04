Com mais 2.922 vítimas, Brasil se aproxima das 330 mil mortes por covid-19

BL Bruna Lima

(crédito: Miguel Schincariol/AFP)

O Brasil confirmou, nesta sexta-feira (2/4), mais 2.922 mortes por covid-19, totalizando 328.206 óbitos pela doença desde o início da pandemia. Com médias móveis em altos patamares, a probabilidade é de que o país encerre a semana epidemiológica 13 com recorde de fatalidades pela sexta vez consecutiva. A previsão é de que os números se mantenham lá em cima até, pelo menos, meados de abril.



Faltando um dia para fechar a semana epidemiológica, o Brasil já acumulou 17.656 novas fatalidades nos últimos seis dias, apenas 142 registros a menos do que toda a soma de atualizações da semana 12. Desde o fim de fevereiro, o país fecha os balanços semanais batendo recorde de novos óbitos.

As unidades de terapia intensiva (UTIs) lotadas e filas de espera por um leito na casa dos milhares indicam que a situação deve continuar se agravando a curto prazo, mesmo com as medidas restritivas intensificadas na maior parte do país. “É importante lembrar que as medidas de restrição de mobilidade, adotadas nos últimos dias por diversas prefeituras e estados, ainda não produziram efeitos significativos sobre as tendências de alta de todos os indicadores que vêm sendo monitorados”, observa o último relatório do Observatório Covid-19, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

No boletim, os pesquisadores indicaram que todas as unidades federativas brasileiras, com exceção do Amazonas e de Roraima, estão com mais de 80% de ocupação dos leitos de UTI, o que indica níveis críticos de funcionamento. “A incapacidade de diagnosticar correta e oportunamente os casos graves, somada à sobrecarga dos hospitais, num processo que vem sendo apontado como o colapso do sistema de saúde, tem elevado a letalidade da doença, dentro e fora de hospitais”, explica o grupo.

Infectados



As medidas restritivas só devem começar a ser verdadeiramente refletidas em menos mortes quando o sistema de saúde voltar a funcionar com menos pressão e os novos casos começarem a diminuir. Os primeiros sinais de redução de infecções podem ser vistos, ainda que com precaução, já no fechamento desta semana 13.

Ao contrário das mortes, a expectativa é de que haja uma redução de casos, após cinco semanas de incrementos. Por enquanto, são 419.720 positivos no acumulado dos últimos seis dias. Nesta sexta (2), foram acrescentados 70.238 casos, somando 12.910.082 infecções desde o início da pandemia.