CB Correio Braziliense

Taxa de ocupação dos leitos de UTI adulto atinge 99,48% no DF - (crédito: Breno Esaki/Agência Saúde DF)

A rede de saúde pública do Distrito Federal está com 99,48% dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para adultos ocupados. De acordo com dados da Secretaria de Saúde, atualizados às 6h10 desta sexta-feira (2/4). No entanto, se considerado os leitos de neonatal e pediátricos, o índice chega a 98,51%.

Dos 430 leitos disponibilizados pelo governo do DF para atender casos graves de pacientes infectados com o novo coronavírus, seis estão vagos. Outros 25 estão aguardando a liberação e um bloqueado para a manutenção.

Nos hospitais da rede privada do DF, dos 435 leitos reservados para pessoas contaminadas pelo vírus, 424 estavam ocupados, três vagos e oito bloqueados. A taxa de ocupação de leitos de UTIs adultos é de 99,29% e pediátrico, de 100% da capacidade.

Segundo informação da Saúde, a capital tem 334 pacientes aguardando na fila de espera por um leito nas unidades de terapia intensiva, nesta sexta. Desse total, há 258 pessoas com suspeita ou confirmação da covid-19.

Na noite desta quinta-feira (1º/4), o Distrito Federal registrou mais uma vez novo recorde diário de mortes pela doença, contabilizando 121 vidas perdidas em um intervalo de 24h. Ao todo, o DF tem mais de 6,1 mil óbitos e 345 mil pessoas infectadas pelo novo coronavírus.

Vacinação

Após a chegada das 100 mil doses da vacina CoronaVac e 16 mil da vacina Oxford/AstraZeneca, a Secretaria de Saúde confirmou a vacinação aos idosos com 66 anos e aos profissionais das forças de segurança neste sábado (3/4).

O período da imunização para esses públicos será das 9h às 15h de sábado e ocorrerá em três pontos de drive-thru:

Parque da Cidade, estacionamento 13;

Iguatemi Shopping, no Lago Norte;

Faculdade Unieuro, em Águas Claras.

A pasta afirmou, ainda, que não haverá vacinação nesta sexta-feira (2/4) e domingo (4/4). Aqueles que têm a segunda dose agendada deverão procurar os pontos de vacinação no sábado.