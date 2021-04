Santa Catarina prorroga medidas de restrição até o dia 12 de abril

AE Agência Estado

(crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil)

A governadora em exercício de Santa Catarina, Daniela Reinehr (sem partido), anunciou a prorrogação das medidas de combate à covid-19 no Estado. As restrições em vigor, previstas até as 6h desta segunda-feira (5), passaram a valer até o dia 12 de abril.

De acordo com o o anúncio, a única alteração é em relação ao fornecimento de bebidas alcoólicas com consumo no próprio estabelecimento, que fica proibido entre 22h e 6h. As decisões foram tomadas após reunião do Centro de Operações de Emergência em Saúde (Coes) com representantes de entidades e com a nova secretária de Estado da Saúde, Carmen Zanotto.

A governadora ressaltou que a revisão dos decretos em vigor tem em vista o equilíbrio entre a segurança sanitária e a economia do Estado. De acordo com o último boletim divulgado no domingo (4) pela Secretaria de Saúde de Santa Catarina, foram registrados 54 óbitos e 1.427 novos casos em 24 horas. Desde o início da pandemia, o Estado confirmou 816.540 casos e 11.243 mortes.