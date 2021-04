Após 16 anos, Yahoo Respostas será desativado por completo

CB Correio Braziliense*

(crédito: KAREN BLEIER)

Em comunicado publicado nesta segunda-feira (5/4), a Yahoo anuncia que o serviço Yahoo respostas será desativada no dia 4 de maio de 2021, após 16 anos de atividade. A plataforma, disponível no Brasil desde 2006, funciona como um fórum interativo em que usuários têm questionamentos respondidos por outros usuários, especialistas ou leigos, cujas respostas são rankeadas por votação para que fossem indicadas as respostas mais relevantes para o problema sugerido.

Até o dia 20 de abril, o usuário poderá acessar a página, mas não poderá postar novas perguntas ou responder às perguntas de outro usuário. Apenas em 4 de maio, o site será retirado do ar. A partir de então, o acesso à plataforma ou a links indexados, acessados diratamente ou via Google, direcionarão usuário àpágina inicial do Yahoo.

Comunicado publicado no topo da página do Yahoo Respostas (foto: Print do comunicado)

As mudanças são específicas para o Yahoo Respostas, não afetando as Contas do Yahoo ou qualquer outro serviço da empresa de tecnologia.

Para aqueles que quiserem salvar o conteúdo publicado no site é possível solicitar o download até o dia 30 de junho de 2021. O download inclui os dados do Yahoo Respostas com todo conteúdo gerado pelo usuário, incluindo Lista de perguntas, Perguntas, Lista de respostas, Respostas e todas as imagens. Não será possível baixar o conteúdo, perguntas ou respostas de outros usuários.

O site foi fundado em 28 de junho de 2005 nos Estados Unidos.