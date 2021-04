Roberto Dinamite, maior ídolo do Vasco, é vacinado contra covid-19

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução/Twitter)

Principal goleador do Campeonato Brasileiro com 190 gols e maior ídolo da história do Vasco, o ex-centroavante Roberto Dinamite, 66 anos, se vacinou contra a covid-19 nesta terça-feira (6/4) no Rio de Janeiro. Ele fez o registro nas redes sociais.

"Hoje foi dia de receber a primeira dose dessa vacina que nos enche de esperança. Torcendo para que todos tenham essa oportunidade o mais rápido possível. #VivaOSus #VacinaParaTodos", disse o ex-atleta, que completa 67 no próximo dia 13.

Nesta terça-feira, o Brasil ultrapassou a marca de 4 mil mortes pela covid-19 pela primeira vez desde o início da pandemia. Segundo o balanço do Ministério da Saúde, o país confirmou de ontem para hoje 4.195 casos fatais pela doença e 86.979 infecções. Com as notificações, o balanço nacional soma 336.947 vidas perdidas e 13.100.580 de casos confirmados.