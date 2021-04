Quando vou ser vacinado? Site faz previsão aproximada; confira

VO Victória Olímpio

A vacinação no Brasil ainda está lenta e os recordes de mortes diárias devido a covid-19 estão crescendo cada dia mais. Ontem, o país contabilizou 4.249 óbitos, somando 345.025 vidas perdidas desde o início da crise sanitária provocada pelo novo coronavírus. A preocupação está crescendo entre os brasileiros e pensando nisso, Renan Altendorf decidiu criar uma plataforma que possibilita uma previsão de quando cada um irá receber a vacina.

No site Quando vou ser vacinado é preciso colocar apenas a idade e o estado em que reside para conseguir a previsão. O cálculo é feito pela média dos últimos sete dias de vacinação em cada estado, utilizando a projeção da população brasileira e o recorte dos estados por idade com dados disponibilizados pelo IBGE. Para os grupos prioritários, leva-se em consideração a estratégia de vacinação contra Influenza/H1N1 de 2020 disponibilizado pelo DataSUS.

A plataforma, atualizada diariamente, ainda apresenta algumas diferenças entre cada estado, mas, que segundo o criador, é devido a média de vacinação pelos estados e até mesmo pela forma de divulgação de cada um. Em entrevista ao Correio, Renan afirma ainda que os sete dias de média é uma referencia de tempo entre a entrega do governo federal, e o tempo que efetivamente a vacina chega nas cidades.

"Alguns estados fazem atualização em tempo real (Por exemplo SP), mas outros estados soltam lotes de dados a cada 2 (RJ), 3 (SC) e até 7 dias (Acre). Essa semana tivemos um salto bem grande na vacinação no RS por exemplo, então a previsão por lá esta muito boa, já no DF temos uma media de 2068 primeira doses por dia nos últimos 7 dias, é uma queda muito grande, e com isso a previsão futura se alonga", explicou.

O profissional da área de tecnologia explicou um pouco mais sobre como é feita a previsão: "Como temos feito o trabalho de coletar diariamente a vacinação nos estados, existem robôs que fazem uma parte da coleta, mas todos os dados também são validados um a um manualmente, antes de serem publicados. Com isso geramos uma grande quantidade de dados quase que em tempo real, dessa forma é possível diversos cálculos e previsões".

Vacinação no DF

Nesta sexta-feira (9/4), 50 pontos de vacinação contra a covid-19 estarão recebendo os idosos com 66 anos ou mais para a aplicação da primeira dose do imunizante. A retomada da imunização deste grupo foi possível após o recebimento de mais 67,9 mil doses enviadas pelo Ministério da Saúde à Secretaria de Saúde do Distrito Federal.

No início deste mês, uma média de 5,6 mil pessoas nesta idade foram vacinadas. Do público estimado em 18 mil moradores do DF, faltam cerca de 12,6 mil idosos com 66 anos a serem vacinados com a D1, primeira dose.