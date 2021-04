Italo Ferreira supera Medina e ganha etapa do Mundial de surfe em Newcastle

VO Victória Olímpio

(crédito: Divulgação/WSL)

Mais uma etapa do World Surf League Championship Tour foi comandada pelos brasileiros, acabando na vitória de Italo Ferreira na etapa de Rip Curl Newcastle Cup, que vale a liderança no ranking de 2021. Ele venceu a etapa neste sábado (10/4), na Austrália. A vitória do surfista aumenta para 10 a 7 sua vantagem superando Gabriel Medina em baterias disputadas em etapas do CT.

Essa é a terceira fase que eles se enfrentam, tendo sido as duas na última temporada, em que Medina ganhou a primeira em Jeffrey's Bay na África do Sul e Italo acabou vencendo a que decidiu o título mundial de 2019 em Pipeline, no Havaí. Nas semifinais do Pipe Masters em dezembro, Medina venceu, abrindo a temporada de 2021, mas agora perdeu vantagem pelo topo do ranking.

De acordo com a WSL, a final começou com Italo somando 14,94 nas duas melhores ondas. Medina alcançou apenas 13.27, fazendo com que o gaúcho assumisse a liderança com 16.085 pontos, deixando o paulista na segunda posição, com 15.600.





O atleta derrotou ainda Felipe Toledo nas semifinais. O encontro entre Medina e Italo repetiu a final da Pipeline em 2019. A havaiana Carissa Moore venceu entre as mulheres e assumiu a liderança, que até então, era da australiana Tyler Wright.

Confira o top 10 após segunda etapa de 2021