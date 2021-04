Brasil tem pior semana desde o início da pandemia, com 21.141 mortes

IM Israel Medeiros

(crédito: Nelson Almeida/AFP - 20/5/20)

O país teve a pior semana desde o início da pandemia do novo coronavírus. Segundo dados do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), o número de mortes causadas por covid-19 entre o último domingo (4/4) e este sábado (10/4) foi de 21.141. Isso significa que apenas a última semana teve 6% das mortes no país em toda a pandemia

Com isso, o Brasil chega à marca de 351.334 óbitos por coronavírus. Apenas nas últimas 24 horas, 2,6 mil pessoas morreram em decorrência do vírus no Brasil e 71.832 novos casos de infecção foram registrados. O dia mais letal da pandemia no país foi a última quinta-feira (8), quando 4.249 óbitos foram registrados. A semana foi de recordes diários.

Esse número é superior ao total de mortos nos atentados de 11 de setembro de 2001 (3 mil) e ao de mortos nas chuvas e deslizamentos na Região Serrana do Rio de Janeiro, em 2011 (ocasião onde 917 óbitos foram confirmados).

A taxa de letalidade já é de 2,6%. Já o número de infectados chegou a 13.445.006. O estado com maior número de casos acumulados na pandemia é também o que possui maior número de mortos: São Paulo, com 2,6 milhões de casos e 82.407 mortes.

Em seguida está Minas Gerais, com 1,2 milhões de casos e 27,6 mil mortos. Depois, Rio Grande do Sul, com 890,5 mil casos e mil mortes; e o Paraná, com 881,4 mil casos e 18,9 mil mortes.

CPI da covid

Enquanto isso, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) vê com preocupação a possível instalação de uma CPI da covid para investigar omissões do governo federal durante a pandemia. O presidente defendeu e recomendou remédios sem comprovação científica e falou contra vacinas e medidas de distanciamento social.

Os locais que adotaram lockdown, no entanto, demonstraram uma queda drástica no número de infectados e mortos. Foi o caso de Araraquara, no interior de São Paulo, que adotou medidas severas de restrição após aumento brusco de casos e ocupação de leitos de UTI. Esta semana, o município passou quatro dias sem registrar um único óbito.



As mortes entre jovens também têm crescido. Um boletim divulgado hoje Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) mostra que a covid-19 avançou rapidamente no Brasil entre janeiro e março deste ano. Entre aqueles com idade entre 20 a 29 anos a letalidade aumentou 872,73% nesse período.