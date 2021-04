Covid-19: São Paulo registra mais de mil mortes em 24h pela 10ª vez

BL Bruna Lima ME Maria Eduarda Cardim

(crédito: AFP/Miguel Schincariol)

O estado de São Paulo registrou, nesta quarta-feira (14/4), mais de mil mil mortes pela covid-19 pela 10ª vez desde o início da pandemia da covid-19. Segundo dados da Secretaria de Saúde de São Paulo, o estado confirmou 1.095 óbitos pela doença e totaliza 85.475 vidas perdidas.

O recorde negativo ocorreu em 6 de abril, quando o estado registrou 1.389 mortes pela covid-19. Durante a coletiva estadual para atualizar dados do novo coronavírus, o secretário de Saúde, Jean Gorinchteyn, afirmou, no entanto, que SP apresenta uma boa evolução da pandemia ao registrar queda nos números de internações e redução das taxas de ocupação hospitalares. "Um controle que se deu, exatamente, pelo faseamento vermelho, de restrição maior, que reduziu a circulação de 3 milhões de pessoas".

Atualmente, há 25.260 pessoas internadas, sendo 11.798 em leitos de UTI. As taxas de ocupação dos leitos de emergência foram de 84,9% na Grande São Paulo e 86,4% em todo o estado. No cálculo do fechamento da semana epidemiológica 14, o estado registrou queda de 17,4% nas novas internações da rede pública. Na rede privada, o índice chegou aos 25%, afirmou o secretário.

Por outro lado, o acumulado de óbitos continuou com incremento, de 13%. "Mas é importante lembrar que nós já tivemos elevações de 20%, 25% nas semanas anteriores. E os óbitos têm uma repercussão de três a quatro semanas. Então eles não configuram o momento atual da dinâmica da epidemia no nosso estado", ponderou Gorinchteyn.

Com as ainda altas atualizações de mortes em São Paulo, estado que puxa boa parte das notificações brasileiras, a expectativa é de que o Brasil mantenha os balanços em altos patamares. Até o momento, o recorde de mortes do balanço nacional foi atingido na última quinta-feira (8), quando o país registrou 4.249 óbitos. Os números nacionais são divulgados no final da tarde.