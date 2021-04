Dupla Sena de Páscoa será sorteada neste sábado; confira chances de ganhar

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução/Caixa)

Uma das quatro loterias especiais da Caixa será sorteada neste sábado (17/4). É a Dupla Sena de Páscoa. Ao lado da Quina de São João, da Lotofácil da Independência e da Mega da Virada, é um dos sorteios que chamam a atenção do público por causa dos prêmios distribuídos. A expectativa da Caixa é de que a bolada seja de R$ 30 milhões para quem acertar as seis dezenas sorteadas.

A maior fatia será destinada ao primeiro sorteio. Se ninguém acertar os seis números, o valor destinado a esta faixa de premiação será adicionado ao destinado à segunda faixa de premiação ("quina") do primeiro sorteio e rateado entre os portadores de bilhetes com apostas vencedoras com cinco prognósticos certos.

As apostas podem ser feitas até as 19h deste sábado nas agências ou no site de loterias da Caixa. O sorteio está previsto para ocorrer às 20h de Brasília. O número do concurso da Dupla Sena de Páscoa é o 2212.

Chances de ganhar



A aposta simples da Dupla Sena custa R$ 2,50 e dá direito ao apostador marcar seis números no talão. A probabilidade de acertar as seis dezenas sorteadas é de uma a cada 15.890.700. Para fechar a quina, é de uma a cada 60.192. A quadra é de uma a cada 1.120; e o terno, uma a cada 60.



Quem quiser jogar um pouco mais caro tem à disposição a possibilidade de marcar de sete (R$ 17,50) a 15 números (R$ 12.512,50). Confira abaixo a chance de acertar, dependendo da quantidade de dezenas marcadas no volante:

Chance de Ganhar na Dupla Sena de Páscoa (foto: Reprodução/Site da Caixa)