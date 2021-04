Confira o resultado da Dupla Sena de Páscoa 2212; prêmio é de R$ 30 milhões

CB Correio Braziliense

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite deste sábado (17/4), a Dupla Sena Especial de Páscoa concurso 2212. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

Dupla Sena Especial de Páscoa

A Dupla Sena teve os seguintes números sorteados: 14-31-33-42-47-50 no primeiro sorteio; 06-07-11-14-27-35 no segundo sorteio. O prêmio previsto é de R$ 30 milhões.

A quantidade de ganhadores da Dupla Sena e o rateio podem ser conferidos aqui.

A maior fatia do prêmio será destinada ao primeiro sorteio. Se ninguém acertar os seis números, o valor destinado a esta faixa de premiação será adicionado ao destinado à segunda faixa de premiação ("quina") do primeiro sorteio e rateado entre os portadores de bilhetes com apostas vencedoras com cinco prognósticos certos.



A aposta simples da Dupla Sena custa R$ 2,50 e dá direito ao apostador marcar seis números no talão. A probabilidade de acertar as seis dezenas sorteadas é de uma a cada 15.890.700. Para fechar a quina, é de uma a cada 60.192. A quadra é de uma a cada 1.120; e o terno, uma a cada 60.

Quem quiser jogar um pouco mais caro tem à disposição a possibilidade de marcar de sete (R$ 17,50) a 15 números (R$ 12.512,50)

