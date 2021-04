Auxílio para quem precisa

CB Correio Braziliense

O projeto Banco de Alimentos das Centrais de Abastecimentos do Distrito Federal (Ceasa-DF) atua como intermediário na doação de alimentos para os moradores de baixa renda da capital do país. Os alimentos são adquiridos por meio dos programas Projeto Desperdício Zero (PDZ), criado em 2013, o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e o Programa de Aquisição da Produção Agrícola (Papa). Atualmente, o Banco de Alimentos atende 151 entidades e 40 Centros de Educação da Primeira Infância (Cepi).



Bruno Henrique Martins, gerente de segurança alimentar e nutricional, é um dos responsáveis por coordenar o projeto. “Nós recolhemos os alimentos doados ou recolhidos pelo PDZ e fazemos a distribuição para as instituições cadastradas. Pela manhã, a rotina é receber esses alimentos, que passam por uma triagem para avaliarmos o que ainda está em boa qualidade. Depois disso, as instituições, com horário marcado devido à pandemia, vêm até aqui recolher os alimentos. São elas que fazem as entregas para as famílias carentes e as pessoas que eles auxiliam com a sua atuação”.

Uma das entidades beneficiadas pelo Banco de Alimentos é a Ação Social Comunitária (Afma). José Silva é um dos coordenadores do projeto, que atua há 30 anos no DF, e atende sete creches na capital do país. “Esse programa é uma benção, ajuda demais a gente. Nós saímos daqui e levamos isso para as creches de crianças carentes, e são todos alimentos bons, nada é desperdiçado”, revela. Ao todo, a Afma alcança 1.053 pessoas diretamente com as ações realizadas, entre crianças, jovens, mulheres e idosos.