Pazuello diz que foi a shopping sem máscara para comprar uma nova

CB Correio Braziliense

(crédito: Redes sociais)

Após ter sido flagrado passeando em um shopping em Manaus (AM) sem máscara, o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazzuelo, alegou por meio de nota que compareceu ao local para comprar o equipamento. De acordo com uma nota divulgada pela assessoria do general, “como sua máscara descartável ficou inutilizada, o mesmo solicitou sua entrada para que pudesse adquirir uma nova. Ele andou exatamente 5 metros da entrada ao quiosque onde efetuou a compra”, diz o comunicado.

Ainda segundo a nota, o fato ocorrido "não foi proposital". Pazuello ainda se desculpou pelo ocorrido e relatou que o correto seria ter retornado e não adentrar no shopping: "Por ser um homem público o fato dele ter entrado ao shopping sem máscara chamou realmente atenção. Entretanto não foi proposital. Pazuello pede desculpas públicas ao acontecido e disse que o correto era ter voltado e não ter entrado no shopping, mesmo estando em perfeito estado de saúde".

Por fim, "recomenda que todos continuem a fiscalizar qualquer pessoa que esteja sem máscara, só assim protegeremos uns aos outros", concluiu.

Na ocasião, questionado sobre a ausência do equipamento de proteção, o ex-ministro teria respondido: "Pois É. Tem que comprar, né? Sabe onde tem para vender?". Ele é um dos principais investigados na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid-19 no Senado, que deverá ser instaurada nesta terça-feira (26/04).