Ex-ministro Pazuello é flagrado sem máscara em shopping de Manaus

LC Luiz Calcagno

O ex-ministro da Saúde e um dos principais investigados na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid-19 no Senado, o general Eduardo Pazuello foi flagrado passeando em um shopping em Manaus (AM) sem máscara. Entre o ano passado e este ano, durante boa parte da pandemia do novo coronavírus, o militar foi o braço de Bolsonaro nas supostas ações contra o vírus na pasta.

Chegou a dizer que "um manda e o outro obedece". E, a mando de Bolsonaro, dentre outras coisas, defendeu, o uso de hidroxicloroquina como tratamento contra a covid-19. A substância, porém, não tem eficácia comprovada no tratamento da doença. Pazuello passeava se máscara no shopping nesse domingo (26/4).

Questionado sobre a ausência do equipamento de proteção, o ex-ministro teria respondido de forma irônica. "Pois É. Tem que comprar, né? Sabe onde tem para vender?" Na última sexta (23), Pazuello esteve com Bolsonaro em um evento em Manaus, onde foi ovacionado.

Pazuello é afagado por Bolsonaro após o ex-chefe da Secretaria Especial de Comunicação da Presidência, Fábio Wajngarten, afirmar, em entrevista, que todos os erros do governo no combate à pandemia teriam sido culpa do militar, que teria levado as informações erradas ao presidente.