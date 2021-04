Pescadores brasileiros fisgam atum de R$ 140 mil, mas erram e perdem a bolada

CB Correio Braziliense

(crédito: reprodução )

Um grupo de pescadores brasileiros pensou que tinha tirado a sorte grande quando pescou um peixe raro no Rio Grande do Norte. Os pescadores encontraram um atum-azul de 350kg, no último domingo (25/4), a estimativa é de que o peixe pudesse valer R$ 140 mil. Porém, por um pequeno erro o "peixão" acabou virando fritura.

O peixe raro é encontrado, principalmente, no Mar Mediterrâneo e usado para fazer sushi. É um dos peixes mais caros do mundo. Em 2019, um deles foi arrematado em um leilão pelo valor recorde de US$ 3 milhões, em Tóquio.

Os pescadores estavam a 300km da costa quando fizeram o achado e só voltaram ao continente duas semanas depois, como estava previsto. Mas, quando chegaram, souberam que o pescado tinha perdido o valor por não ter sido bem conservado. O peixe valioso ficou guardado no gelo, porque o barco não tinha câmara fria.

Porém, esse erro fez com que o peixe perdesse seu valor para fazer sushi, já que ele teria que estar fresco. Ou seja, os pescadores tinham que ter voltado imediatamente após a pesca.

No fim das contas, eles não conseguiram vender o peixão nem para as peixarias e tiveram que dividir o achado entre a comunidade de Areia Branca para virar fritura.